Burioni: «Tamponi? Ho fatto un voto, non parla di Lazio fino alla fine della pandemia»

Roberto Burioni su Twitter spiega ad un utente i motivi che lo hanno portato a non commentare la questione tamponi in casa Lazio: «Ho fatto un voto…»

«Ho fatto il voto di non parlare più di Lazio fino al termine della pandemia. Non ho twittato neanche dopo il gol che vi abbiamo rifilato all’ultimo secondo, non so se ha notato». Così Roberto Burioni, noto immunologo tifoso della Lazio, risponde su Twitter ad un utente di fede juventina che gli chiedeva in un tweet perchè non avesse commentato la questione tamponi in casa biancoceleste e, invece, si fosse espresso sulla frase su altre vicende, come la frase di Ronaldo relativa ai test molecolari.