Buon compleanno Mihajlovic: l’ex biancoceleste compie 51 anni

L’ex biancoceleste Sinisa Mihajlovic spegne oggi 51 candeline e le sue punizioni rimangono impresse nella mente dei tifosi laziali

Il 20 febbraio è giornata di grandi compleanni: insieme a Ciro Immobile anche Sinisa Mihajlovic compie gli anni oggi. L’ex biancoceleste spegne 51 candeline e nonostante la malattia che sta combattendo, riesce ad essere in panchina per seguire il suo Bologna. Inizia la sua carriera da calciatore alla Stella Rossa per poi arrivare in Italia alla Roma e passare poi alla Sampdoria. Le sue sei stagioni alla Lazio, dal 1998 al 2004, rimangono indelebili nella mente dei tifosi laziali perché il numero 11 ha vinto molto con i biancocelesti, dallo scudetto alla Coppa delle Coppe fino ad arrivare alle due Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Conclude la sua carriera all’Inter prima di diventare allenatore. Il serbo ha vinto sicuramente tanto e ora sta combattendo la sua più grande battaglia, con la grinta da leone che ha sempre avuto sia in campo che fuori. Tanti auguri Sinisa!