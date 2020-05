Bundesliga, ufficiale: si torna in campo il 16 maggio

Ora è ufficiale: la stagione calcistica in Germania riprenderà sabato 16 maggio e non più venerdì 15, prossima stagione al via ad agosto

La Bundesliga ripartirà ufficialmente il 16 maggio e non il 15, come previsto precedentemente. La notizia arriva direttamente dal CEO della DFL Christian Seifert. Il termine del campionato è previsto per la fine di giugno, in modo tale da poter rispettare la scadenza naturale dei contratti. Per la prossima stagione, poi, si ipotizza una partenza ad inizio agosto, in modo tale da non interferire nelle date dell’Europeo 2021.