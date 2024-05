Buffon: «La Francia è la favorita, ecco perché. Ma l’Italia…». Le parole dell’ex portiere della Juventus e della nazionale

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluigi Buffon ha parlato del percorso che può fare l’Italia al prossimo Europeo. Queste le sue parole:

PAROLE – «Non so quanto io possa incidere sul gruppo, sicuramente tutti abbiamo la possibilità di incidere per lo 0,01% che può fare la differenza. Mi auguro che sia così e che tutti coloro che parteciperanno all’Europeo siano accompagnati da questo proposito. Le Nazionali favorite? La più forte per il parco giocatori è la Francia, che potrebbe avere tre Nazionali per poter arrivare dalle semifinali alla finale compresa. Meno male ce n’è solo una… Tante altre squadre possono romperle le scatole tra le quali l’Italia, che parte per fare una buona figura per non sentirsi mai battuta contro nessuno».