Buffon: «Ecco quali sono secondo me le favorite per lo Scudetto». Le parole dell’ex portiere della Juve

A La Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon ha parlato della lotta Scudetto. Le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero:

CHE CAMPIONATO SARA’ – «Bello, spettacolare. Per la prima volta dopo tanto tempo non avremo una delle solite big, penso a Juve, Inter e Milan con lo scudetto sulla maglia. Sarà il Napoli, che ha fatto un campionato memorabile, a partire in vantaggio. Sono curioso di vedere cosa succede».

FAVORITE PER LO SCUDETTO – «Napoli, Inter e Juve».

ZONA CHAMPIONS – «Oltre a queste tre, aggiungo Milan, Lazio e Roma».