Bucciantini promuove Isaksen: «É esaltato dal gioco di Baroni, come tutti gli attaccanti»

Le parole di Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, sulla prestazione di Gustav Isaksen nella vittoria della Lazio in Europa League

Marco Bucciantini ha commentato su Sky Sport la prestazione di Gustav Isaksen in Twente Lazio. Di seguito le sue parole.

BUCCIANTINI – «Isaksen è esaltato. La Lazio viaggia forte in campo, i giocatori come lui e gli attaccanti si trovano bene. Si esaltano quando trovano spazio. Tutti hanno questo sogno, ma bisogna essere bravi a provocarsi gli episodi decisivi. La Lazio è stata brava a farlo oggi. Non è una squadra per gestirla, infatti Baroni ha aggiunto attaccanti per fare il secondo gol. E’ una squadra che va veloce».