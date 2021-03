Bucchi: «La Lazio mi piace, ammiro chi riesce a creare qualcosa»

L’ex allenatore di Empoli, Sassuolo e Benevento Cristian Bucchi ha parlato anche della Lazio nella sua intervista a Tuttomercatoweb.com

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, infatti, ha affermato: «In questo periodo in cui sono stato fermo ho ricevuto testimonianze di stima e fa piacere. Ho cercato in questi mesi di razionalizzare abbastanza il mio lavoro. Mi piace guardare chi ha creato qualcosa come la Lazio, l’Atalanta o il Sassuolo. Vorrei fare qualcosa del genere anch’io».