Roma, Cristante recrimina: «Penso solo alla finale persa»

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo la sconfitta della Roma in finale di Europa League contro il Siviglia, Bryan Cristante ha dichiarato:

«È dura perdere ai rigori, per un po’ di giorni sarà così poi dobbiamo ripartire. Rimane l’orgoglio per il gruppo e la squadra, abbiamo dimostrato di potercela giocare. Mourinho? Ci ha parlato dell’orgoglio che dobbiamo avere, un grandissimo percorso fatto da parte nostra. Il suo futuro? Siamo dispiaciuti per la finale persa, non abbiamo in testa altri pensieri. Mah, penso sia stata una gara equilibrata, il Siviglia ha tenuto un po’ più palla nella ripresa, dopo il gol ripreso abbiamo perso un po’ di tempo per riprenderci. Ai rigori poi è una lotteria. In un momento della stagione abbiamo avuto diversi infortuni, siamo andati in difficoltà facendo due competizioni. Penso che Mourinho voglia una rosa più lunga, con tante partite è facile avere infortuni».