Brutte notizie dal Cadiz, lungo stop per Escalante

Arrivano notizie poco rassicuranti dalla Spagna, circa le condizioni del centrocampista in prestito dalla Lazio

Arrivano notizie non troppo rassicuranti per la Lazio e Gonzalo Escalante, centrocampista biancoceleste in prestito al Cadiz.

Il giocatore ha subito un duro infortunio durante la partita contro l’Almeria, costringendolo ad abbandonare il campo. Come riportato da Radio Cadiz, l’ex biancoceleste ha subito uno strappo al bicipite femorale e sarà costretto a fermarsi per un periodo di tempo non breve. I tempi di recupero vanno dal mese di stop, fino alle sei settimane.