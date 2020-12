Bruno Giordano: «Discorso scudetto, Juve in lizza con le milanesi»

Bruno Giordano, ex bomber della Lazio, ha parlato del discorso scudetto e del ruolo della Juve e delle milanesi

L’ex bomber della Lazio Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Tmw Radio dello scudetto e del ruolo della Juve e delle due milanesi.

«Per me la Juve fino all’ultima partita sarà dentro il discorso Scudetto, così come le milanesi. C’è da ritrovare una condizione fisica, soprattutto con Dybala. Se ritrova l’argentino come visto lo scorso anno, può fare un girone di ritorno molto importante».