Giordano: «Cataldi in Nazionale? Massima stima per lui. Su Sarri...»

Bruno Giordano, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha commentato la volontà di Lotito di prolungare il contratto di Sarri e la chiamata in Nazionale di Cataldi. Ecco le sue parole:

RINNOVO SARRI – «Solo la Lazio e Sarri sanno motivi e ragioni dell’eventuale estensione del contratto. I contratti ti fanno diventare ricco, ma non la certezza che il vincolo venga poi rispettato. Se si decide di prolungare è perché ritengono che sia la cosa giusta per entrambe le parti».

CATALDI – «Massima stima per lui, prodotto laziale che merita tanto. Mancini quando intravede qualcosa di importante non si fa problemi a fare delle scelte. Un romano in Nazionale, cosa migliore non c’è».