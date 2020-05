Bruno Alves: «Lazio, Juve e Inter si giocheranno lo scudetto»

Bruno Alves, il capitano del Parma ha parlato di una possibile ripresa del campionato e anche della lotta scudetto

L’incertezza è ancora tanta nel mondo del calcio per quanto riguarda una possibile ripartenza. I giocatori però non vedono l’ora di tornare in campo. Il capitano del Parma Bruno Alves nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche della lotta scudetto.

«Faremo una gara ogni tre giorni e non sarà facile per nessuna squadra, Juve, Lazio e Inter si giocheranno lo scudetto, ma srà dura per tutti dopo due mesi di stop. Serviranno parecchie energie per arrivare in fondo».