Brocchi: «La Lazio manca di cattiveria? Dipende da come sono fatti i giocatori. Contro l'Inter a San Siro...»

Le parole dell’ex giocatore Cristian Brocchi, sulla Lazio di Baroni e sulla sfida contro l’Inter

A Radio Laziale è intervenuto l’ex centrocampista biancoceleste Cristian Brocchi, parlando anche di Inter – Lazio.

PAROLE– «La Lazio manca di cattiveria? Dipende da come sono fatti i giocatori. Penso che la Lazio contro l’Inter a San Siro non si sia tirata indietro: ha fatto una buonissima partita, ma non è stata efficace in fase di realizzazione. In alcuni momenti poi ha messo in area palloni troppo morbidi di facile gestione. C’è poco carattere? Dal quel punto di vista ci sono per esempio Guendouzi e Rovella che ne hanno tanto. L’attacco? Io darei fiducia piena a Noslin, senza incertezze. Anche Castellanos l’anno scorso non era lo stesso di questa stagione. Quando davanti c’è un giocatore forte e giochi poco, non è facile. Ci deve essere fiducia totale per l’olandese, sia da parte dell’allenatore che dell’ambiente. Se non dovesse giocare contro il Milan, potrebbe pagarne le conseguenze e non sentirsi apprezzato. Per me Noslin ha delle qualità che devono ancora essere messe in mostra »