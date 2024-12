Brey Lazio, si accende la pista per il portiere argentino: cosa succede. Le ultime

Brey Lazio, gli ultimi aggiornamenti in vista dell’apertura del mercato invernale. I dettagli

Secondo quanto riporta Il Messaggero, nel corso della prossima stagione potrebbe esserci un avvicendamento tra i due portieri della Lazio, Mandas e Provedel, con il greco che potrebbe prendere il posto da titolare, con l’ex Spezia verso la cessione in estate.

Per questo motivo in casa Lazio si sta seguendo Leandro Brey, portiere argentino classe 2002 del Boca Juniors. Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso.