Brescia, la squadra di Corini sarà a Roma dal 27 al 30 dicembre per un mini ritiro che terminerà con un’amichevole

Riposo si ma non troppo per il Brescia di Corini. La squadra lombarda, prossima avversaria della Lazio, tornerà in campo già il 27, ma non nella città del club bensì a Roma.

Come riporta Tuttobrescia.it infatti il tecnico ha indotto un mini-ritiro: le rondinelle arriveranno al Park Hotel Mancini e il 30 sfideranno in amichevole il Trastevere per poi rientrare il 31.