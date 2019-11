Brescia, Balotelli lascia il centro sportivo prima dell’allenamento

Brescia, Balotelli lascia il centro sportivo prima della seduta di allenamento.

Ancora tensione, a Brescia. La questione legata a Mario Balotelli è tutt’altro che risolta, anzi. Dopo l’esclusione dalla convocazione per la partita con la Roma, sembra che il malumore sia destinato a proseguire.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, l’attaccante ha lasciato il centro sportivo poco fa a bordo della sua automobile. L’allenamento è programmato alle 11, difficile che il classe ’90 faccia ritorno per parteciparvi. A Brescia non torna ancora il cielo sereno.