Brenner a Sky: «Abbiamo lavorato in settimana su come FERMARE la Lazio. Il mister ci ha detto che...»

Brenner Souza da Silva, attaccante dell’Udinese, ha parlato così a Sky Sport prima del match contro la Lazio.

LE PAROLE – «Torniamo a giocare in casa, dobbiamo essere più offensivi se vogliamo trovare la vittoria. Fermare la Lazio? Ci siamo allenati in questa settimana sotto questo aspetto, il mister ci ha aiutato a controllare la palla in modo da renderci più pericolosi in avanti».