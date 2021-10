Brambati: «Lazio a volte svogliata, ma domani può farcela». Le parole dell’ex calciatore sulla sfida del Gewiss Stadium

Il match di domani, tra Atalanta e Lazio, si presenta come la sfida di cartello dell’undicesima giornata, al pari di Roma-Milan. Alla vigilia della partita, ne ha parlato il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio:

«La Lazio ha le carte in regola per mettere in difficoltà l’Atalanta. Non è un’Atalanta con le qualità degli altri anni. L’intermittenza di Ilicic e la partenza di Gomez, oltre agli infortunati, hanno tolto molto. Se la Lazio gioca con concretezza e voglia di giocare, non come in altre partite, dove ho visto una squadra svogliata, allora può farcela»