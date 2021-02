Braglia: «La Lazio ha perso punti per ambire a qualcosa di più»

Le parole dell’ex portiere del Milan sulla stagione della squadra di Simone Inzaghi, lanciata nella corsa Champions

Un’altra grande vittoria per la Lazio, che ieri sera all’Olimpico ha battuto il Cagliari per 1-0. La rete, ovviamente, è stata del solito Ciro Immobile, che ha regalato ai biancocelesti il sesto successo consecutivo. Un grande risultato per la squadra di Simone Inzaghi, che adesso è lanciatissima nella corsa ad un posto in Champions League. Della stagione della Lazio ha voluto parlarne anche l’ex portiere del Milan Simone Braglia.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio l’ex calciatore ha affermato: «Da un punto di vista della rosa la Lazio è scarsa numericamente, ma qualitativamente è una delle migliori nel nostro campionato. Qualche risultato non è stato brillante, hanno perso punti per ambire a qualcosa di più della Champions. L’unico momento di crisi è stato il caso mal gestito di Peruzzi. E lo spogliatoio ne ha risentito. Lotito poteva gestirla meglio, la squadra ha perso un po’ di serenità che le è costata cara».