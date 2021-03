Braglia: «L’alternanza in porta non fa bene, la Lazio ne è un esempio»

L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole sui portieri della Lazio e la lotta per il quarto posto

L’ex estremo difensore Simone Braglia, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in merito al ruolo del portiere e all’obiettivo quarto posto.

Le sue parole: «Riguardo la gestione dei portieri, l’alternanza non fa bene. Chi lo ha fatto, ha poi avuto dei problemi, vedi Roma e Lazio. Quarto posto? Per me ci va il Napoli, non l’Atalanta. Gattuso vincerà anche a Roma».