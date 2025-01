Braga Lazio, Baroni vuole entrare nella storia: i biancocelesti non ci sono mai riusciti in Europa

Braga Lazio, domani sera in Portogallo Baroni potrebbe entrare nella storia biancoceleste. Ecco come

Domani sera andrà in scena il match di Europa League tra Braga e Lazio, l’ultimo di questa fase della competizione. I biancocelesti sono già sicuri della qualificazione tra le prime otto della classe, ma una vittoria significherebbe confermare il primato.

Non solo, perché, come riportato da Il Messaggero, la società capitolina non ha mai vinto quattro trasferte di file in Europa. Baroni vuole entrare nella storia del club.