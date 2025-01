Braga Lazio, quante assenze per Baroni! 10 gli indisponibili per l’ultima di Europa League: la lista

Braga Lazio, ecco chi saranno gli assenti nella squadra di Baroni per la sfida di Europa League. La lista

Come riporta Tempoweb, contro il Braga, per l’ultima di Europa League, Baroni non potrà fare turnover. Sono 10, infatti, gli indisponibili in casa Lazio per la gara: Rovella e Zaccagni squalificati, Patric, Vecino, Lazzari e Tavares infortunati, Hysaj, Basic, Castrovilli e Ibrahimovic fuori lista.