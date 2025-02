Bove: «Il malore è stato per me un momento delicato ma De Rossi mi è stato vicino, Totti invece non mi ha cercato»

Bove, l’ex giallorosso si esprime riguardo il suo malore e rilascia alcune dichiarazioni sulla spinosa questione citando i due ex capitani

RICORDI – Ricordo davvero poco, che ero in campo e che a un certo punto ha cominciato a girarmi la testa come quando ti alzi troppo velocemente dal letto, ho avvertito una sensazione di spossatezza… e basta. Non ricordo di essere caduto. Mi sono risvegliato in ospedale, toccandomi le gambe perché pensavo mi fosse successo qualcosa al ginocchio, un incidente. Per me, all’inizio, non è stato difficile come per i miei cari: io non capivo nemmeno la gravità della situazione, pensavo di essere semplicemente svenuto. Loro invece sapevano di avere corso il rischio perdere un figlio, un amico, o di potermi rivedere in condizioni… brutte

QUANTO CONTA IL CALCIO – È uno dei miei più grandi amori. C’è quello per la mia famiglia, quello per la mia fidanzata e quello per il calcio

IN QUEST’ORDINE – Non le dico che siano tutti allo stesso livello, ma insomma. Io, ora, sento di non essere lo stesso senza il calcio. È difficile esprimere cosa sia il calcio per me: le sembra troppo se dico che è una forma d’arte?

DE ROSSI MI HA SCRITTO – Eh sì, certo! Mi sarei arrabbiato se non l’avesse fatto

TOTTI – Lui no