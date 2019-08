Bournemouth-Lazio 1-1, risultato e cronaca in diretta live

Diretta Bournemouth-Lazio, amichevole estiva 2019: cronaca live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Bournemouth-Lazio – Segui dalle ore 20.45 su lazionews24.com la diretta testuale del match.

Bournemouth-Lazio, il tabellino

Marcatori: 14′ Correa (L); 20′ Lerma (B);

BOURNEMOUTH (4-4-2): Travers; Stacey, Daniels, Mepham, Simpson; Ibe, Suman, Lerma, Butcher; Fraser, Solanke. A disp.: Begovic, Ofoborh, Jordan, Dennis, Sherring, Dobre, Surridge, Zemura. All.: Howe.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Wallace, Patric, Luiz Felipe, Cataldi, Jony, Anderson, Adekanye. All.: Inzaghi.

Bournemouth-Lazio: diretta live e sintesi

PRIMO TEMPO

26′ Calcio di punizione in favore del Bournemouth. Sul tiro di Fraser, Mepham colpisce di testa ma non mette in minima difficoltà Strakosha, che fa sua la palla.

21′ Straordinario assist di Badelj in verticale per Ciro Immobile. Travers chiude lo specchio della porta all’attaccante della Lazio.

20′ Arriva la rete dell’1-1: Lerma, complice il rinvio sbagliatro da Vavro, ha modo di controllare la palla e siglare il gol con un diagonale raso terra.

19′ Cross raso terra di Stacey, ma non c’è nessun compagno sul secondo palo per consegnare la palla in rete. La difesa biancoceleste, in questo caso, era ben piazzata.

14′ La Lazio passa in vantaggio con Correa con un gol di gran classe. El Tucu fa passare la palla sotto le gambe del portiere. Il triangolo dell’argentino con Immobile e Lulic è perfetto!

14′ Bel cross di Manuel Lazzari, ma c’è Butcher che, al centro dell’area, anticipa Immobile e mette la palla in calcio d’angolo

9′ Gran palla in verticale per Lulic, che con un diagonale batte Travers e consegna la palla in rete. Il gol viene annullato per la posizione di fuorigioco del bosniaco.

7′ Primo squillo per il Bournemouth: il diagonale raso terra di Ibe sembra lambire il pallo.

2′ Prima occasione per la Lazio con Correa che scarica su Luis Alberto. Lo spagnolo conclude in porta, ma la palla si perde al lato del palo.

1′ Partiti! Inizia in questo momento Bournemouth-Lazio.

Bournemouth-Lazio: le formazioni ufficiali

BOURNEMOUTH (4-4-2): Travers; Stacey, Daniels, Mepham, Simpson; Ibe, Suman, Lerma, Butcher; Fraser, Solanke. A disp.: Begovic, Ofoborh, Jordan, Dennis, Sherring, Dobre, Surridge, Zemura. All.: Howe.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Wallace, Patric, Luiz Felipe, Cataldi, Jony, Anderson, Adekanye. All.: Inzaghi.

Bournemouth-Lazio: i convocati di Inzaghi

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Alia

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro, Wallace

Centrocampisti: Andrè Anderson, Badelj, Berisha, Cataldi, Jony, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Correa, Immobile

Bournemouth-Lazio: dove vederla in tv e in streaming

Seconda parte del ritiro che sta per iniziare per la Lazio di Simone Inzaghi. Tra poco più di 20 giorni sarà di nuovo Serie A e nel mentre i biancocelesti avranno ancora altri test amichevoli da affrontare. Prima della partenza per la Germania, prevista per questa sera, infatti la compagine romana affronterà questa sera il Bournemouth, squadra che milita in Premier League. Il match sarà visibile solo sul canale telematico biancoceleste, Lazio Style Channel, che si può vedere a pagamento al canale 233 della piattaforma Sky. Il fischio d’inizio è fissato alle 20.45.