Bordin: «Conte fa bene a fare le rotazioni per Lazio-Napoli, ma sono sicuro di una cosa nonostante ciò»

Bordin, l’ex calciatore si esprime sulla partita di giovedì focalizzando la sua attenzione in modo particolare sulla squadra di Conte

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte in prossimità della partita di giovedì sera di Coppa Italia tra Lazio e Napoli, l’ex centrocampista Bordin si esprime sulla sfida dell’Olimpico rilasciando queste sue considerazioni

PAROLE – Lazio – Napoli? Conte ha aperto al turnover in coppa, e fa bene: c’è bisogno che anche chi gioca meno trovi spazio e minutaggio, come Raspadori ma non solo. Tutti devono sentirsi coinvolti nel progetto Napoli. La Coppa non verrà sottovalutata, è un obiettivo di Conte che il Napoli proverà a portare a casa. La Lazio è una squadra importante, tutti vorranno mettersi in mostra