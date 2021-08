Basic Lazio: il Bordeaux ha fretta, serve accelerare

Il Bodeaux mette fretta alla Lazio per l’acquisto di Basic, in modo da completare la squadra con nuovi innesti.

Il Bordeaux ha fretta di cedere. Secondo quanto riporta L’Équipe, la società transalpina avrebbe fretta di cedere Toma Basic – o Yacine Adli (nel mirino del Milan – per poter far spazio in rosa e portare in Francia l’attaccante dell’Atletico Madrid Marcos Paulo. Per questo motivo, il Bordeaux vorrebbe chiudere in fretta almeno una delle due cessioni. Da settimane, ormai, si parla di un imminente approdo del centrocampista croato alla Lazio , è ora di chiudere.