Bonucci: «Passi falsi delle altre? Non ci interessano, pensiamo a noi»

Ai microfoni di Dazn, Leonardo Bonucci ha parlato nel pre Sassuolo Juve. Le sue parole in merito alla corsa al quarto posto.

MIGLIOR OCCASIONE PER SFRUTTARE I PASSI FALSI DELLE ALTRE – «È la miglior occasione per fare punti dopo la batosta col Bologna. Guardiamo a noi stessi, le altre non ci devono interessare, il nostro compito è portare a casa i tre punti per guardare più serenità al maggio che ci aspetta».