Causa Bonucci-Juve, Avv. Grassani: «Situazione che ricorda quella di Pandev con la Lazio» Le parole dell’avvocato

Intervistato ai microfoni di TMWRadio, l’avvocato Mattia Grassani ha commentato la vicenda che vede coinvolto l’ex Juventus, Leonardo Bonucci, seguito anche dalla Lazio nell’ultima sessione di mercato.

LE PAROLE- Bonucci? È vero che è andato in un altro club e ha avuto la possibilità di ricollocarsi, ma per il giocatore il periodo trascorso lontano dalla prima squadra per lui è mobbing e dà diritto al risarcimento. Il lavoro di calciatore è una professione che si basa su lavoro tattico e atletico costante, giornaliero. Se un giocatore viene aggregato a gruppi diversi come quello infortunati e fuori rosa e il giocatore non accetta questa collocazione, ci sono i presupposti per chiedere danni d’immagine e tecnici. E’ un caso simile a quello di Pandev con la Lazio