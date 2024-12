Bondo Lazio, i biancocelesti sfidano un club di serie A per il giovane calciatore del Monza: la situazione

Bondo Lazio, i biancocelesti sfidano un club di serie A per il giovane talento del club brianzolo: ecco di chi si tratta e la situazione attuale

Il calciomercato della Lazio inizia a essere in fermento nonostante manchino ancora alcuni giorni dalla sessione invernale. Il club biancoceleste ha messo nel mirino diversi nomi inseriti nel taccuino di Fabiani e tra costoro c’è anche Bondo. Secondo quanto viene riportato da TMW il club capitolino ha individuato nel calciatore dei brianzoli come rinforzo ideale per il centrocampo ma deve fare molta attenzione al Milan. Il sito web spiega infatti che anche i rossoneri seguono il calciatore che viene valutato dalla squadra lombarda 15 milioni