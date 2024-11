Bonato a Sky: «Penalizzati dall’arbitraggio. Serve più lucidità, ecco perché»

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato nel post partita del match contro la Lazio. Le sue parole

ARBITRO – «C’è malcontento per la gestione del direttore di gara. C’è un arbitraggio che ci ha penalizzato, soprattutto nei cartellini che ci ha penalizzato. Sembra quasi impossibile. La squadra ha fatto una prestazione importante, però c’è stata una gestione delle situazioni che non ci è piaciuta. La doppia ammonizione di Mina? L’arbitro era di spalle. Nella concitazione ha ammonito un giocatore che poi ha portato a un’espulsione che ci penalizza anche per la prossima gara. Serve più lucidità»

DISCORSI – «Quando siamo rientrati, l’arbitro mi ha fatto presente che la gestione della gara è stata equa. Da parte nostra, con educazione, è giusto manifestare il nostro malcontento. Il rigore? Episodio molto difficile da decifrare. Al giorno d’oggi tanti rigori sono fischiati in maniera diversa. La sensazione è che Pellegrini entri a gamba tesa sul giocatore che stava rinviando. Quello che è successo dopo ci ha penalizzato in maniera clamorosa anche nella prossima gara. Da parte nostra dobbiamo avere una certa linea nei confronti degli arbitri, ma anche loro devono saper leggere. Torniamo a Cagliari sentendoci penalizzati. E’ giusto dare risalto a una situazione determinata sul campo su cui noi non siamo in linea»