Bonato (ds Cagliari) avvisa la Lazio: «Daremo battaglia per vincere non possiamo più essere teneri»

Bonato, il dirigente dei sardi a pochi giorni dalla sfida con i biancocelesti rilascia alcune dichiarazioni caricando la squadra

Intervistato da Il Cagliari in diretta il ds del club sardo Bonato a pochi giorni dalla gara di campionato con la Lazio, rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Veniamo da tre sconfitte e dobbiamo sicuramente capire cosa non è andato, trovare le soluzioni già a partire da sabato e mettere in campo cosa ci è mancato in queste gare. Credo che quando si alza il livello della qualità, o riesci ad alzare il pressing o ti fanno girare. Dobbiamo trovare qualche soluzione, avere quella rabbia di andare a sovvertire questo trend. La mentalità delle squadre che lottano per salvarsi è quella di andare a ringhiare su ogni situazione. Dobbiamo crescere. Dobbiamo fare un percorso nostro, penso la salvezza possa essere sui 35 punti. Ne mancano tanti, dobbiamo vincere 4-5 partite sicuro. Il Cagliari è troppo tenero con le squadre di alto livello, dobbiamo trovare il modo di fare battaglia anche contro di loro