Bonanni: «Per me negli undici la Lazio non è migliorata, vi spiego perché». Le parole dell’ex giocatore e tecnico

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni tra i vari argomenti ha parlato anche di come vede la Lazio in questo campionato:

PAROLE– «Per me negli undici la Lazio non è migliorata, hai perso Milinkovic. Hai trovato qualcosa di più nei cambi ma non so se sei pronto a vincere lo Scudetto. Castellanos è solo un vice-Immobile, che rimane uno indispensabile. Zaccagni è fondamentale e fai fatia a trovare un sostituto. In mezzo al campo hai preso dei buoni ricambi ma da qui a dire che puoi lottare per lo Scudetto mi sembra troppo. Inter e Milan sono più forti, il Napoli è quello. Pensare che la Lazio sia più forte di loro fai fatica a dirlo ».

JUVE-LAZIO– «Sono partite importanti. Juve-Lazio è importante per entrambe, per la Juve perché deve rimanere attaccata al treno delle migliori, per la Lazio perché se non dovesse riuscire a fare punti il distacco diventerebbe già grande per lo Scudetto Sono curioso per il derby, sarà una partita molto bella ».