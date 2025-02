Bonanni sicuro: «La Lazio è stata molto fortunata a pescare il Viktoria Plzen anziché la Roma e vi dico perchè»

Condividi via email

Bonanni, l’ex biancoceleste si esprime riguardo i sorteggi di Europa League e su Provedel rilasciando a riguardo queste sue considerazioni

Ai microfoni di TMW alla luce del sorteggio di questo pomeriggio di Europa League, che vedrà la Lazio sfidare agli ottavi il Plzen anziché la Roma, Bonanni ha espresso il suo parere a riguardo aggiungendo anche un pensiero su Provedel e il suo momento delicato

SORTEGGIO – È stato buono. Il Viktoria Plzen è assolutamente alla portata. È stato importante non incrociare la Roma, che per me è la favorita a vincere l’Europa League

PROVEDEL – Sicuramente il portiere è un ruolo delicato. Se l’allenatore ha deciso di dare un’opportunità a Mandas vuol dire che ha calcolato tutto bene. Non vedo mai bene un avvicendamento in porta, è una partita importante e la Lazio deve fare punti col Venezia. Provedel è troppo importante e non farei mai una scelta del genere