Bonanni: «Lazio attenta contro il Monza è un match pericolosissimo, mentre su Belahyane dico questo»

Bonanni, l’ex biancoceleste si esprime sulla partita interna di domani contro il Monza e rilascia a caldo queste sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, alla vigilia della partita interna della Lazio contro il Monza, Massimo Bonanni ex biancoceleste si esprime cosi sulla sfida con i brianzoli e non solo

LAZIO-MONZA La Lazio ha solo da perdere, le insidie sono tantissime. Le partite le devi sbloccare subito, ma è proprio questo il difficile. Se la sblocchi subito si mette in discesa, sennò diventa una partita tranello e si complica. Il Monza tre partite fa ha battuto la Fiorentina. Una partita difficile, spero che possa esserci un risultato positivo per dare ulteriore mentalità a una squadra che sta andando bene. Il Monza gioca uomo contro uomo, ma la Lazio è più forte. Castrovilli? Era un punto interrogativo enorme, veniva da un lungo periodo di inattività a causa dei numerosi infortuni. Purtroppo quando un giocatore entra in un tunnel del genere è difficile uscirne. Mi sarei sorpreso se avesse fatto un’annata straordinaria, mi aspettavo qualcosa di più alla Lazio, ma sulla falsa riga di quello che abbiamo visto

BELAHYANE – E’ uno dei giovani più forti del nostro campionato, può dare una mano alla squadra di Baroni. La Lazio ha provato a dare il massimo per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Pellegrini? Ha fatto capire chi comanda, gli allenatori non fanno queste scelte perché sono matti, ma per dare delle regole. Io sto con l’allenatore. Anche se penso sia difficile tornare indietro su una decisione così. Mi dispiace per il ragazzo, ma è bene che vengano lanciati questi segnali al gruppo

EUROPA – In Europa League la Lazio può giocarsela con tutte, per caratteristiche, spinge sempre sull’acceleratore. In Italia ti possono prendere le misure, in Europa si gioca più a viso aperto e quindi si può esprimere al massimo. Non è la favorita, ma lo può diventare