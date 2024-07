Bonanni non ha dubbi: «Sono sicuro che Baroni farà il MASSIMO alla Lazio, vi dico perchè»

Bonanni, l’ex calciatore si esprime sul nuovo tecnico della Lazio e rilascia alcune dichiarazioni a riguardo

Ai microfoni di TMW ha parlato Bonanni, il quale si esprime riguardo l’arrivo di Baroni alla Lazio e rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Il presidente credo abbia preso la persona giusta, un aziendalista. In questo momento ha grande fiducia, è normale, è la sua grande possibilità. Per me darà il 200%, non ho il minimo dubbio, spero solo che parta forte perché se parti col piede sbagliato porterebbe nuove critiche. Deve pensare a lavorare e a partire forte