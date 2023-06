Bonanni: «Milinkovic? Se dovesse andar via lo sostituirei con…». Le parole dell’ex giocatore

In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Massimo Bonanni sul mercato della Lazio e sul una possibile partenza di Milinkovic. Le sue parole:

PAROLE– «Dovesse andar via come sostituirlo? Torreira e Zielinski? Secondo me non ti sei rinforzato con questi due senza Milinkovic. Per migliorare devi prendere un altro giocatore. Servono due mezzali. Zielinski ha tantissima qualità ma caratteristiche fisiche diverse. E per dare una soluzione agli altri centrocampisti serve un’altra mezzala che può dare un ricambio »