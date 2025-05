Bolzoni: «Inzaghi non è un’ipocrita, fa bene a credere nello Scudetto» 

L’ex giocatore dell’Inter ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di quella che è la stagione dell’Inter

Francesco Bolzoni ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a Internews24.com, dove ha parlato anche dell’ex allenatore della Lazio, Inzaghi.

LE PAROLE – «Lui fa bene a sperarci perché non può essere ipocrita. Se sbaglia mezza cosa il Napoli e sei comunque lì a 3 partite, sono 9 punti, non è mai facile. Vero anche che il Napoli affronta due squadre su tre che non hanno più nulla da chiedere al campionato, però il livello degli ultimi 3-4 anni in Serie A si è alzato un pochino e non è mai facile incontrare squadre organizzate e preparate. Fa bene a crederci, però non dipende soltanto dall’Inter in questo momento».

