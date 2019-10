Lazio, Mudingayi: «Inzaghi? E’ giovane e bravo, la squadra ha avuto qualche difficoltà…»

A margine dell’amichevole tra leggende di Bologna e Real Madrid per i 110 del club, le parole di Mudingayi sulla Lazio in zona mista

Gabi Mudingayi, ex Lazio, è intervenuto in zona mista a margine della partita tra vecchie glorie di Bologna e Real Madrid per festeggiare i 110 anni del club rossoblù. Tra i tanti temi toccati dall’ex centrocampista, una battuta sulla squadra di Simone Inzaghi: «I biancocelesti hanno un allenatore giovane, ma bravo. Hanno avuto qualche difficoltà, ma penso che la Lazio verrà fuori con il passare del tempo».