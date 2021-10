Bologna Milan, al Dall’Ara succede di tutto ma a sorridere sono i rossoneri

Partita pazza al Dall’Ara tra Bologna e Milan: a spuntarla alla fine è la squadra di Pioli che vola in testa alla classifica

Partita pazza al Dall’Ara tra Bologna e Milan, match valido per la 9ª giornata di Serie A. A spuntarla è la squadra di Pioli, che riesce a fatica a vincere per 2-4 contro i rossoblù.

Le cose si mettono subito bene per i rossoneri che chiudono il primo tempo in vantaggio nel risultato (gol di Rafael Leao e Calabria) e di uomini (espulso Soumaoro). Nella ripresa i padroni di casa riescono a pareggiare i conti in pochi minuti grazie all’autogol di Ibrahimovic e alla rete di Barrow. Finita qui? Macché, Soriano entra malamente sulla caviglia di Ballo-Toure e viene mandato anticipatamente sotto la doccia. Con la doppia superiorità numerica i rossoneri trovano la vittoria con i gol di Bennacer e lo stesso Ibrahimovic, volando per una notte in testa alla classifica.