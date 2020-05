Bologna, Mihajlovic: «Sto bene, che noia in hotel!»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Bologna Mihajlovic ha parlato della sua condizione fisica e non solo

Tornato a correre dopo due mesi di quarantena in hotel, a 300 giorni dall’inizio delle cure per la leucemia, Sinisa Mihajlovic ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport della sua condizione fisica e del suo mentore Vujadin Boskov:

«Come sto? Bene bene, grazie… Torno qui anche domani (oggi, ndr): sono stato a casa dal 4 marzo e adesso che ci sto a fare in hotel? Per me Boskov è stato quasi come un padre. Quando penso a Vujadin non so se piangere o ridere da quanto era simpatico e spassoso. Pensi: gli unici due campionati vinti dal Vojvodina sono stati quelli con lui allenatore prima e io giocatore poi, nel ‘66 e nell’89».