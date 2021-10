Bologna, Mihajlovic dovrà rinunciare a Schouten e Kingsley contro la Lazio

Bologna, le ultime da Casteldebole dove Mihajlovic ha diretto l’allenamento. Il tecnico dovrà rinunciare a Schouten e Kingsley

Il Bologna prepara la sfida alla Lazio in un clima non proprio sereno a causa delle ultime prestazioni che hanno gettato ombre sulla squadra di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo sembra in bilico e la partita contro i biancocelesti potrebbe essere decisiva.

I rossoblù proseguono intanto la preparazione al match del Dall’Ara. Questo il report dell’allenamento odierno: «A due giorni dalla partita con la Lazio la squadra ha svolto un lavoro atletico in campo seguito da una serie di partitelle di calcio-tennis. Allenamento differenziato per Jerdy Schouten, terapie per Michael Kingsley»