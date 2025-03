Bologna Lazio, settore ospiti sold out: il dato aggiornato

Condividi via email

Bologna Lazio, c’è attesa per la sfida dello stadio Renato Dall’Ara tra i felsinei ed i biancocelesti. I biglietti per il settore ospiti sono esauriti

Archiviata la vittoria contro il Milan, la Lazio pensa già alle prossime sfide di questo tour de force. Il prossimo appuntamento ci sarà giovedì alle 21:00 in Europa League contro il Viktoria Plzen, mentre lunedì 10 marzo la Lazio ospiterà l’Udinese all’Olimpico.

Il 13 di questo mese, invece, ci sarà il ritorno degli ottavi di Europa League e l’ultimo incontro di questo tour de force sarà in trasferta a Bologna il 16 marzo alle ore 15:00. Proprio per questa occasione, la società ha annunciato che i tifosi biancocelesti hanno acquistato tutti i 2.500 biglietti a disposizione. Il settore ospiti, dunque, sarà sold out.