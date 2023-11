Scintile post Bologna-Lazio: coinvolti Romagnoli e Patric. Derby a rischio? Le ultimissime

Scintille post Bologna-Lazio: parapiglia nel finale della gara del Dall’Ara. Coinvolti Patric e Romagnoli. Derby a rischio?

C’era grande preoccupazione in casa Lazio per l’acceso finale della gara contro il Bologna. Come riporta Il Messaggero però, il caso sembra essere rientrato in vista della sfida contro la Roma.

Costerà infatti al massimo un’ammenda il parapiglia finale al Dall’Ara. Non c’è traccia di nulla nel referto consegnato ieri al Giudice Sportivo dall’arbitro La Penna. Gli ispettori della FIGC invece hanno segnalato un tentativo di scontro (rimasto solo verbale, con insulti e qualche parolaccia) di Romagnoli, Patric e altri tesserati biancocelesti nel tunnel verso gli spogliatoi che non comporterà chissà quale sanzione nel comunicato di domani e non comprometterà dunque lo spettacolo del derby con la Roma.