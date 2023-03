Bologna-Lazio, dimenticare l’Europa e ripartire in campionato questo è l’obiettivo per i biancocelesti e i tifosi risponderanno presenti

L’amarezza per la sconfitta di ieri è ancora nella mente della Lazio e i suoi tifosi, che nonostante ciò risponderanno presenti alla trasferta di Bologna. Ad assistere al match in Emilia decisivo per rimanere nella scia Champions saranno 3700 laziali.