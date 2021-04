Bologna Lazio Primavera rinviata: data e orario del match

Bologna Lazio Primavera rinviata: la gara, inizialmente in programma per domani 9 aprile, si giocherà a maggio

La gara tra Bologna e Lazio Primavera in programma per domani, 9 aprile, è stata rinviata al 12 maggio.

«La Lega Serie A ha reso noto il rinvio della sfida tra Bologna-Lazio Primavera, inizialmente in programma per domani, al prossimo 12 maggio. La partita, che si giocherà sempre presso il Centro Tecnico Niccolò Galli, comincerà alle ore 14 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia» si legge nel comunicato rossoblù.