Bologna Lazio, le mosse di Mihajlovic: Barrow centravanti

A poche ore dall’inizio del match tra Bologna e Lazio, Mihajlovic sta valutando le migliori mosse per affrontare la sfida

Mancano poche ore al fischio d’inizio della gara valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio Renato Dall’Ara si affronteranno il Bologna e la Lazio, in una partita fondamentale per la stagione di entrambe. Per questo, anche l’allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic sta valutando le migliori mosse da fare nel corso dei 90 minuti per cercare di portare a casa il risultato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico serbo si affiderà ancora una volta a Musa Barrow nel ruolo di centravanti. Le condizioni di Palacio, infatti, non sono ancora delle migliori e Mihajlovic preferirebbe sfruttare la velocità del gambiano al centro del reparto avanzato. Dietro di lui, verrà schierato il trio Orsolini-Soriano-Sansone: Sinisa farà affidamento in particolare sull’ultimo dei tre, che ha ritrovato un’ottima condizione nelle ultime partite.