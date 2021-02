Le ultime sulla situazione infortuni in casa Bologna in vista della Lazio. Oggi giornata decisiva per Tomiyasu

Secondo Il Corriere di Bologna, Sinisa Mihajlovic avrebbe gli uomini contati in vista della Lazio, in particolare in difesa. Oltre a Hickey squalificato e Dijks in dubbio, anche Tomiyasu è alle prese con un affaticamento che potrebbe fargli saltare il match di sabato.

Scelte obbligate dunque per il tecnico serbo, con De Silvestri a destra e Mbaye a sinistra.