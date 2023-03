Bologna Lazio, i precedenti – VIDEO

La Lazio, nel prossimo turno di campionato, affronterà il Bologna in trasferta: di seguito tutti i precedenti coi felsinei

Il Bologna ha perso l’ultima gara in trasferta con il Torino, 1-0. Ci si aspetta il rientro al centro dell’attacco di Arnautovic, rimasto in panchina contro i granata. La Lazio è reduce dalla grande impresa a Napoli: vittoria per 1-0 con gol capolavoro di Vecino.

Biancocelesti terzi, ma Sarri sostiene che non è ancora il tempo di guardare la classifica. Totale gare: 68 Vittorie Bologna: 35 Pareggi: 18 Vittorie Lazio: 15. Ultima vittoria Bologna: 2021-22 3-0 14 Barrow, 17 Theate, 68 Hickey (settima giornata di campionato, il Bologna aggancia la Lazio in classifica). Ultimo pareggio: 2019-20 2-2 21 Krejci, 23 Immobile, 31 Palacio, 39 Immobile (a 2 minuti dal termine Correa sbaglia il rigore della possibile vittoria laziale)

Ultima vittoria Lazio: 2018-19 0-2 30 Luiz Felipe, 90 Lulic (Bologna in grave crisi, alla diciottesima giornata è terzultimo).

