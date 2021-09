Bologna Lazio, i precedenti con l’arbitro Massa

Davide Massa è stato designato come arbitro della sfida di domenica tra Bologna e Lazio: tutti i precedenti

Davide Massa è stato designato come arbitro del match tra Bologna e Lazio, gara in programma domenica 3 ottobre alle 12:30. Ecco i precedenti dell’arbitro con i biancocelesti:

L’arbitro ligure ha già diretto i biancocelesti in 20 partite: il bilancio è molto equilibrato; 9 vittorie per la Lazio a fronte di 6 sconfitte e 5 pareggi. In particolare, Massa nella scorsa stagione ha diretto i biancocelesti in occasione della seconda giornata di campionato, vinta dalla squadra di Inzaghi per 2-0 contro il Cagliari, nel successo all’Olimpico con la Sampdoria ed in occasione delle due sfide giocate contro la Juventus.