Bologna-Lazio, Gila scalpita: probabile chance per il difensore? Le ultime sulle scelte di Sarri

Poche ore al fischio di inizio di Bologna Lazio, match valido per l’undicesima giornata di Serie A.

Maurizio Sarri avrebbe ancora qualche dubbio di formazione, soprattutto in difesa, dove potrebbe far riposare Alessio Romagnoli, secondo le ultime indiscrezioni. In quel caso, Gila sarebbe pronto a prendersi la maglia da titolare per il suo esordio stagionale.